Grimoldi: "La porti un bacione a Firenze" a Salvini, noi sul territorio accanto alla nostra gente"

Treviglio. Al via il congresso federale della Lega. E mentre il Carroccio si dà appuntamento, oggi, sabato 5 aprile, e domani 6 aprile, aper eleggere, o meglio, rieleggere il suo leader, che sarà di nuovo Matteo, in Bergamasca che ci si organizza per continuare a macinare tessere per il movimento che raggruppa il popolo degli scontenti della Lega, gli uscenti, il “Patto per il Nord”. Un gazebo, allestito a Treviglio, voluto e organizzato proprio nel giorno in cui i fino a pochi giorni fa separati in casa saranno chiamati ai lavori per dare inizio a un nuovo corso, con in testa l’attuale vice premier, nonché unico candidato. Molti gli argomenti all’ordine del giorno della due giorni toscana, tra cui anche la revisione dello statuto e il nodo Vannacci chiamato, secondo i rumors, a ricoprire la carica di numero due, nell’alveo dei quattro predestinati.