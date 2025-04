Jannik Sinner racconta l’attesa del ritorno in campo nell’intervista Esclusiva a Sky Sport

Jannik Sinner all'evento Lavazza al palazzo del Senato a Milano. Ha trascorso la prima parte della giornata a girare il nuovo spot per quello che non è solo uno degli sponsor che da sempre l'ha supportato (da quando era ancora ben lontano dall'essere numero 1), ma che negli anni è diventato 'famiglia' come racconta Jannik. E' sorridente, rilassato, sta vivendo un momento della sua carriera molto particolare, non l'avrebbe voluto, ma ha saputo trovare il modo di sfruttarlo al meglio.Per la prima volta dalla sospensione Sinner torna a parlare. Lo fa con Eleonora Cottarelli, in un'intervista Esclusiva a Sky Sport, in cui racconta come ha vissuto questi mesi fuori dal campo. "Ho fatto tante cose diverse, ho passato molto tempo con la mia famiglia, sono andato sui go kart e in bici con i miei amici".

