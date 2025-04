Allievi caporeparto in UniCoop Firenze

UniCoop Firenze prosegue con il Career Tour, un'opportunità per coloro che vogliono intraprendere un percorso di crescita professionale all'interno della cooperativa della grande distribuzione organizzata. Anche nel mese di aprile la selezione sarà dedicata alla ricerca di "Allievi caporeparto", con un percorso formativo strutturato tra affiancamento sul campo e formazione in aula. I candidati selezionati saranno inseriti in un programma di crescita che consentirà loro di acquisire le competenze necessarie per ricoprire un ruolo strategico nei punti vendita. Il Career Tour sarà itinerante e toccherà tutte le province della Toscana in cui è presente UniCoop Firenze. Dopo una prima selezione telefonica, i candidati in linea con il profilo richiesto saranno invitati a partecipare ad una giornata di selezione nel punto vendita di riferimento.

