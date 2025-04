’Una nuova identità’ per l’Ateneo Scatta l’operazione immagine su comunicazione logo e sigillo

sigillo araldico in cattedra c’è sempre Santa Caterina d’Alessandria, ma il disegno è stilizzato, semplificato, modernizzato; poi c’è il logotipo ’Università di Siena 1240’ che accompagnerrà tutta la comunicazione interna e in uscita dall’Ateneo; il nuovo colore, ’rosso Unisi’, è frutto di uno studio sui colori dei 10 atenei più antichi del mondo ed è comunque una gradazione dei rossi ’terra di Siena’; infine ci sono grafismi ispirati al pavimento del Duomo. Sono dettagli della complessa operazione di rebranding che ha portato l’Università degli Studi ad adottare ’Una nuova identità, per nuove relazioni’, ovvero un design system per uniformare visivamente la comunicazione, utilizzabile anche su social e web e identificare l’Ateneo. La nuova identità visiva poggia su alcuni principi fondamentali, quali accessibilità, semplificazione e inclusione e sul concetto di evoluzione continua che vuole il segno adattarsi a ogni tipo di comunicazione. Lanazione.it - ’Una nuova identità’ per l’Ateneo. Scatta l’operazione immagine su comunicazione, logo e sigillo Leggi su Lanazione.it Nelaraldico in cattedra c’è sempre Santa Caterina d’Alessandria, ma il disegno è stilizzato, semplificato, modernizzato; poi c’è iltipo ’Università di Siena 1240’ che accompagnerrà tutta lainterna e in uscita dal; il nuovo colore, ’rosso Unisi’, è frutto di uno studio sui colori dei 10 atenei più antichi del mondo ed è comunque una gradazione dei rossi ’terra di Siena’; infine ci sono grafismi ispirati al pavimento del Duomo. Sono dettagli della complessa operazione di rebranding che ha portato l’Università degli Studi ad adottareidentità, per nuove relazioni’, ovvero un design system per uniformare visivamente la, utilizzabile anche su social e web e identificare. Laidentità visiva poggia su alcuni principi fondamentali, quali accessibilità, semplificazione e inclusione e sul concetto di evoluzione continua che vuole il segno adattarsi a ogni tipo di

’Una nuova identità’ per l’Ateneo. Scatta l’operazione immagine su comunicazione, logo e sigillo. Università di Bari, scatta il «dopo Bronzini»: ecco i sette candidati alla guida dell’Ateneo. Statale di Milano inaugura a Mind il nuovo anno accademico: l’ateneo diventa multipolare. Ne parlano su altre fonti

’Una nuova identità’ per l’Ateneo. Scatta l’operazione immagine su comunicazione, logo e sigillo - utilizzabile anche su social e web e identificare l’ateneo. La nuova identità visiva poggia su alcuni principi fondamentali, quali accessibilità, semplificazione e inclusione e sul concetto di ... (msn.com)

Presentata la nuova identità visiva dell’Università di Siena - Identità visiva dell'Università di Siena: riprogettati gli elementi comunicativi e grafici fondamentali, a partire dal logo istituzionale ... (sienafree.it)

Nuova identità visiva per l'Università Pegaso: il cavallo alato si rinnova - L’iconico Pegaso alato, simbolo di aspirazione, conoscenza e libertà, si evolve in linee stilizzate e dinamiche per esprimere progresso e innovazione ... (msn.com)