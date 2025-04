Lanazione.it - Dall’arte alla tutela del paesaggio . Un bando a sostegno della cultura

PISTOIA Anche per il 2025, Publiacqua offrirà un importante contributo adelle realtàli del territorio attraverso il, presentato nella mattinata di ieri. Nel dettaglio, ilin oggetto, dall’importo complessivo di 150mila euro, andrà a finanziare la produzione e realizzazione di eventili ed è rivolto a soggetti come enti senza scopo di lucro e imprese che produrranno eventi tesi a promuovere il patrimoniole, paesaggistico e storico del nostro territorio. Dal 2020 al 2024, ilha consentito di finanziare 129 progetti di produzione artistica ele per un valore totale di circa 635.000 euro. Per tutti i soggetti che rientreranno nei requisiti previsti è previsto un cofinanziamento che potrà arrivare ad un massimo di 20.000 euro e coprire fino al 30% del costo complessivo del progetto.