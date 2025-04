Ilrestodelcarlino.it - Daniele e i 21.500 mozziconi: "Il mio gesto per l’ambiente"

Stanco di vederedi sigarette ovunque, si è armato di guanti e grossi sacchi: ne ha raccolti la bellezza di 21.500 nell’arco di soli due mesi. Autore del repulisti generale, nonchè importantesimbolico a tutela del, èBenzi, un 22enne nato e cresciuto a Rimini. "Durante le mie passeggiate quotidiane col mio cane Luna – racconta–, mi è venuta l’idea di fare una buona azione, e ho iniziato la raccolta. Dal 4 febbraio al 4 aprile 21.500. Che per ora ho a casa nei sacchi, pronto a regalarmi magari a qualcuno che vorrà riciclarli. Sento dire che ci si può fare, una volta trattati, il ’ripieno’ per i peluche, ad esempio". "Mi auguro che il miosia di ispirazione per altre persone – continua –. Non mi aspetto che ognuno ne raccolga in queste quantità, basterebbe evitare di gettarle in terra".