Dalla Juve al Liverpool colpo da 60 milioni | c’è già un sì

Dalla Juve al Liverpool, è in arrivo una clamorosa operazione di mercato dall'Italia verso la Premier League. Il costo fissato è di 60 milioni di euro, per strappare alla Serie A uno dei suoi migliori giocatori.Si preannuncia molto movimentato il mercato della Serie A nell'estate del 2025, anche se i colpi maggiori rischiano di essere in uscita. La Juve è senza dubbio una delle squadre che più di tutte ha necessità di vendere, dopo la stagione molto deludente che sta vivendo. Soprattutto se i bianconeri dovessero fallire la qualificazione alla prossima Champions League, ci si attendono grandi sacrifici sul mercato.Dalla Juve al Liverpool, colpo da 60 milioni: c'è già un sì. (LaPresse) TvPlay.itTra i più discussi ci sono ovviamente Dusan Vlahovic e Andrea Cambiaso. Il serbo non ha mai del tutto legato con l'ambiente, e il suo addio è visto ormai come necessario.

