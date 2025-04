Derby di ritorno fra Onda Blu Dalmine e Bergamo | vittoria cercasi per obiettivi diversi

Dalminesi, ormai avviati verso i playout salvezza. Cittadini secondi e proiettati ai playoff. Ecodibergamo.it - Derby di ritorno fra Onda Blu Dalmine e Bergamo: vittoria cercasi per obiettivi diversi Leggi su Ecodibergamo.it PALLANUOTO. Si gioca sabato 5 aprile nella piscina di Monza, «casa» deisi, ormai avviati verso i playout salvezza. Cittadini secondi e proiettati ai playoff.

Derby di ritorno fra Onda Blu Dalmine e Bergamo: vittoria cercasi per obiettivi diversi. Pallanuoto. Swim Project ancora ko. Bravi i giovanissimi. Pallanuoto serie C: Busto-Von Varese, alla piscina Manara è l’ora del derby. Libertas-Pielle, il derby di ritorno è al sicuro. Ne parlano su altre fonti

Derby di ritorno fra Onda Blu Dalmine e Bergamo: vittoria cercasi per obiettivi diversi - PALLANUOTO. Si gioca sabato 5 aprile nella piscina di Monza, «casa» dei dalminesi, ormai avviati verso i playout salvezza. Cittadini secondi e proiettati ai playoff. (ecodibergamo.it)

Atletico-Real, dove vedere il ritorno del ‘derbi de Madrid’ in TV - Ha continuato invece a vincere l'equipo di Carletto Ancelotti, trionfante nell'altro derby della Capitale ... Le due formazioni, quindi, arrivano al ritorno degli ottavi di finale di Champions League ... (derbyderbyderby.it)

Arriva il derby di ritorno. Prato, Commini contestato la Curva Ferrovia non ci sarà. Zenith con l’incubo meno 15 - Domenica va in scena al Lungobisenzio la stracittadina tra le due squadre di serie D . Lanieri con futuro molto incerto. Amaranto ok ma con il pensiero alla penalizzazione. . (msn.com)