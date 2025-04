Maxi truffa a una 64enne | 40mila euro spariti

40mila euro poi finiti, grazie a una truffa, dal conto corrente di una 64enne a quelli dei truffatori che l’hanno convinta a fare quei bonifici, con la trappola del "guardi, che altrimenti se non fa come le diciamo noi le ruberanno i soldi dal conto". E invece quei soldi li hanno rubati proprio loro, un paio di truffatori che hanno agganciato – tramite telefono – una 64enne residente ad Urbino, che solo dopo si è accorta di quanto era avvenuto poche ore prima, ed ha fatto quindi denuncia ai carabinieri. Troppo tardi: quel travaso che sfiora appunto la consistente cifra di 40mila euro era già stato fatto ed alla donna è rimasta solo la profonda amarezza di chi è stato raggirato. Il fatto è avvenuto a Urbino alla fine dello scorso mese. La donna è stata contattata e convinta a fare certe operazioni con la minaccia che se non le avesse fatte dal suo conto sarebbero stati prelevati dei soldi. Ilrestodelcarlino.it - Maxi truffa a una 64enne: 40mila euro spariti Leggi su Ilrestodelcarlino.it Probabilmente i risparmi di una vita:poi finiti, grazie a una, dal conto corrente di unaa quelli deitori che l’hanno convinta a fare quei bonifici, con la trappola del "guardi, che altrimenti se non fa come le diciamo noi le ruberanno i soldi dal conto". E invece quei soldi li hanno rubati proprio loro, un paio ditori che hanno agganciato – tramite telefono – unaresidente ad Urbino, che solo dopo si è accorta di quanto era avvenuto poche ore prima, ed ha fatto quindi denuncia ai carabinieri. Troppo tardi: quel travaso che sfiora appunto la consistente cifra diera già stato fatto ed alla donna è rimasta solo la profonda amarezza di chi è stato raggirato. Il fatto è avvenuto a Urbino alla fine dello scorso mese. La donna è stata contattata e convinta a fare certe operazioni con la minaccia che se non le avesse fatte dal suo conto sarebbero stati prelevati dei soldi.

