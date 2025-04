Ilrestodelcarlino.it - Pandolfi rieletta presidente di Cna

Continuano in provincia le assemblee di Cna per il rinnovo dei vertici. L’altro ieri si è tenuta quella per la zona di Novafeltria e dell’alta Valmarecchia. Tanti gli imprenditori all’incontro, che ha visto partecipare anche Stefano Zanchini (sindaco di Novafeltria), Pietro Rossi (sindaco di Montecopiolo edell’Unione Valmarecchia) e la consigliera regionale Alice Parma. L’assemblea ha rielettoBenedetta, mentre il ruolo di vice è stato assegnato a Franca Livieri. Completano il direttivo i consiglieri Gianluca Alessi e Stefano Santucci.