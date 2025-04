Ilrestodelcarlino.it - Donne in volo, il reading musicale

Alle 20.30 la sala don Bosco di Forlì (via L. Ridolfi 29) ospiterà il‘Sulle ali del sogno’, scritto e interpretato da Yvonne Grimaldi, con l’accompagnamento al pianoforte del maestro Francesco Triossi. L’evento, organizzato dal Comitato Dante Alighieri di Forlì-Cesena in collaborazione con il Comitato di Quartieri Musicisti e Grandi Italiani, si inserisce nel progetto ‘Il: da Luigi Ridolfi alle prime aviatrici italiane’ e gode del patrocinio dell’Assessorato alla Cultura Partecipazione e Quartieri del Comune di Forlì e dell’Associazione Arma Aeronautica di Forlì. "Questo spettacolo non è solo un tributo alle prime aviatrici, ma un inno alla determinazione femminile – afferma l’autrice Yvonne Grimaldi – vogliamo ispirare il pubblico a credere nei propri sogni, proprio come fecero queste straordinarieun secolo fa".