Ilrestodelcarlino.it - Covo Club. Festa per l’album dei Garda 1990

Notte di musica alstasera. In programma c’è il Grato Cuore Release Party con i, band di spicco nella scena underground italiana, nata dal progetto solista di Davide Traina nel maggio 2017, in un piccolo studio di architettura in Via Marsala a Bologna. Stasera verrà presentato il nuovo album Forevermore Segreti per La Tempesta Dischi. Nel corso della serata, anche le band Girless, Viaggi Andromeda (o Luca Di Cataldo) e i valtellinesi Ricche Le Mura. Aftershow party con Purple Rain.