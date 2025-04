Lanazione.it - "Così mi negano l’assistenza". La denuncia di Laura Santi

Leggi su Lanazione.it

"Lo Stato mi uccide per mancanza di fondi par assistenza: chiedo aiuto alle istituzioni locali"., la giornalista perugina affetta da sclerosi multipla progressiva, che da anni sta conducendo la battaglia accanto all’associazione Luca Coscioni per ottenere la legge regionale sul fine vita, dal suo profilo Facebook lancia questo appello alle istituzioni locali. "Da luglio in poi - prosegue l’attivista - sarò priva dei fondi per assistenza integrativa di cui godo dal 2017, necessaria a pagarmi sia la badante che le terapie necessarie alla mia malattia. Da ben otto anni io ho potuto vivere grazie al bando “home care Premium“ che dà diritto a un assistenza personale oltre le ore di Asl. Quest’anno l’Inps nazionale ha introdotto un vincolo molto più restrittivo per gli aventi diritto.