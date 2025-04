Buche in piazza Cairoli Cade un’anziana Il Comune corre ai ripari

piazza Cairoli che, a causa di Buche e avvallamenti, è diventata ultimamente un autentico percorso ad ostacoli, è accudato ieri mattina attorno alle nove: una donna di 89 anni ha dovuto ricorrere alle cure dell’ambulanza del 118 dopo una rovinosa caduta, mentre si stava aggirando tra i banchi del mercato settimanale. Per l’anziana fortunatamente solo ferite lievi ma i soccorritori hanno deciso di trasferirla in maniera precauzionale in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Crema per ulteriori accertamenti clinici. Torna dunque prepotentemente alla ribalta il tema della manutenzione della piazza centrale della città, la cui ultima maxi ristrutturazione risale alla fine degli anni Novanta, quando fu stanziato un miliardo e mezzo di lire e furono posate beole e sassi. Ilgiorno.it - Buche in piazza Cairoli. Cade un’anziana. Il Comune corre ai ripari Leggi su Ilgiorno.it L’ennesima caduta sulla pavimentazione nobile diche, a causa die avvallamenti, è diventata ultimamente un autentico percorso ad ostacoli, è accudato ieri mattina attorno alle nove: una donna di 89 anni ha dovuto rire alle cure dell’ambulanza del 118 dopo una rovinosa caduta, mentre si stava aggirando tra i banchi del mercato settimanale. Per l’anziana fortunatamente solo ferite lievi ma i soccorritori hanno deciso di trasferirla in maniera precauzionale in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Crema per ulteriori accertamenti clinici. Torna dunque prepotentemente alla ribalta il tema della manutenzione dellacentrale della città, la cui ultima maxi ristrutturazione risale alla fine degli anni Novanta, quando fu stanziato un miliardo e mezzo di lire e furono posate beole e sassi.

