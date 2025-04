Ilgiorno.it - L’evento Wizz Air Milano Marathon. La corsa dei 10mila su 42 chilometri

Leggi su Ilgiorno.it

Ci siamo: domani è il giorno della “Air“, la Maratona di, che è la più veloce d’Italia, arrivata all’edizione numero 23. Partenza alle 8.30 per migliaia di runner – superati iiscritti nella sola maratona ma il numero arriva a 35mila considerando staffettisti e “family runner“ – coinvolti nella 42,195e nella staffetta. Una manifestazione sportiva ma anche un evento che promuove solidarietà e spirito urbano. Partenza e arrivo in piazza Duomo, 11 punti di ristoro e svariati punti per tifare. Dall’estero, 5.500 partecipanti. Per l’occasione oltre cento strade chiuderanno al traffico – il blocco per auto, moto e scooter sarà revocato progressivamente dopo il passaggio dell’ultimo runner, con una riapertura completa intorno alle 17 –. Il percorso interesserà il centro cittadino nella prima parte del tracciato e tocca poi la zona di City Life, andando verso San Siro e l’area del Gallaratese, per poi – dal chilometro 28 – rientrare in centro passando dal Portello, verso il cuore della città.