Lanazione.it - "Ho ucciso Ilaria per gelosia". L’ex confessa davanti al giudice. E anche Perugia scende in piazza

Leggi su Lanazione.it

Mark Antony Samson hato: "L’ho uccisa per. Lei si scambiava dei messaggi con un altro". Lo ha ribadito al gip in occasione dell’interrogatorio che si è svolto nel carcere di Regina Coeli. Il 23enne di origine filippina è stato fermato con l’accusa di averla studentessa ternanaSula, 22 anni, studentessa di Statistica alla Sapienza, e di aver occultato il suo cadavere, scaraventandolo in un dirupo dopo averla chiusa in una valigia. Per cinque ore,fidanzato ha risposto alle domande delper confermare la sua responsabilità, come aveva già fatto con il pm e ancora prima con la polizia giudiziaria che lo aveva rintracciato. Ma, secondo quanto si apprende, alavrebbe spiegatoche niente era stato organizzato. Il ragazzo avrebbe sostenuto di aver accoltellato la ex fidanzata "in un raptus", di aver agito "d’impulso".