Parcheggi Due nuovi in più in città

nuovi Parcheggi pubblici sono stati realizzati nelle città dei Promessi sposi. Si trovano nei rioni di Germanedo e di Bonacina. Quello di Germanedo ha aperto ieri. È un Parcheggio pubblico interrato multipiano con relative pertinenze, disposto su due livelli, della superficie complessiva di oltre 5.700 metri quadrati, per 90 posti auto a disposizione di tutti: è in via Belfiore, nel complesso che ospita il market Lidl. La tariffa è di 50 centesimo all'ora o di 10 euro al giorno, ma è possibile anche sottoscrivere un abbonamento. Altri 60 posti sono disposizione per i clienti del supermercato. La zona è quella vicino all'ospedale. L'altro Parcheggio, nel quartiere di Bonacina, si trova in via Sant'Egidio. E' più piccolo e meno capiente: 300 metri quadrati per 13 stalli.

