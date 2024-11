Lanazione.it - Torna il Mercatale, tre giorni sotto i portici di via Roma

Arezzo, 28 novembre 2024 –il, tredi via. Da venerdì 29 novembre fino a domenica 1 dicembre.l'appuntamento con ill'evento organizzato da Confesercenti Arezzo con il patrocinio di Camera di Commercio di Arezzo-Siena e del Comune di Arezzo. In occasione della concomitanza con la Città del Natale e con la Fiera Antiquaria l'edizione di dicembre si svolgerà per tre, a partire da domani venerdì 29 novembre fino domenica 1 dicembre. Dalle ore 9 fino alle 19di via, saranno presenti dieci aziende aretine con i loro prodotti di stagione. La clientela potrà acquistare i formaggi freschi e stagionati della Valtiberina, prodotti da forno dolci e salati, le marmellate e i succhi con frutta di stagione, oltre a noci, legumi, farine, mieli e verdura di stagione.