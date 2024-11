Lanazione.it - Tentano il furto in azienda. L’allarme li mette in fuga. Colpi agli orafi a quota 22

Sotto attacco la Italrecycling & Investment di Monte San Savino, società specializzata nei trattamenti di recupero e di affinazione di metalli preziosi. Nuovo colpo al mondo orafo. Fortunatamente solo un tentativo andato a vuoto quello di due notti fa in via della Costituzione, la zona industriale del paese. I ladri sono entrati forzando la porta laterale della ditta. Erano le 1 di ieri quando hanno fatto irruzione. Una volta all’interno sono riusciti a sabotare il sistema di videosorveglianza, portando via addirittura l’hard disk. Un lavoro certosino che ha richiesto troppo tempo, quello che infatti è mancato loro per portare a termine il piano. Si, perchèera scattato allertando i titolari e le guardie giurate, arrivati insieme sul posto, per poi avvertire i carabinieri della stazione di Monte San Savino.