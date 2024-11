Ilgiorno.it - Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, la modella racconta la sua verità al pm. Il nodo della querela “ritirata”

Milano, 28 novembre 2024 –la sua. Lae influencer 23enne, che una settimana fa con le sue denunce ha fatto arrestare l’ex compagno, sta parlando in questi minuti con il pm di Milano Antonio Pansa. La ragazza è arrivata in Procura accompagnata da una delle sue legali, l'avvocata Jessica Bertolini, e viene sentita anche alla presenzaaggiunta Letizia Mannella e dei carabinieri del Nucleo investigativo., l’amore al Gf, una figlia e poi l’inferno: “Se non torni con me ti uccido come un cane” Il caso è noto: la 23enne ha denunciato, dj e influencer, padreloro figlia, per stalking e minacce, anche di morte. Dopo meno di 48 ore a San Vittore, il 35enne era stato scarcerato dal gip Anna Magelli, che aveva revocato l'ordinanza cautelare per mancanza di gravi indizi, dopo l'interrogatorio, le chat e i documenti depositati dalla difesa.