Oasport.it - Sci alpino, il programma e gli orari delle prossime gare a Killington. Fine settimana senza gli uomini

Comincia questo weekend la tournée nordamericana del Circo Bianco, con duetecniche inper la quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di scidi sosta invece per il circuito maschile, che tornerà protagonista a partire dal 3 dicembre con le prove cronometrate in vista della discesa di Beaver Creek.Focalizzandoci sul doppio appuntamento di, il calendario prevede lo svolgimento di un gigante sabato 30 novembre e di uno slalom nella giornata di domenica 1° dicembre. In entrambi i casi la prima manche inizierà alle ore 16.00 italiane (le 10.00 locali), mentre la seconda scatterà tre ore più tardi (19.00 italiane, le 13.00 in Vermont).Dopo tre competizioni Mikaela Shiffrin si presenta negli States con il pettorale giallo di leader della classifica generale, grazie alle due vittorie consecutive tra i pali stretti a Levi e Gurgl, con un vantaggio di 97 punti sulla sua prima inseguitrice, l’austriaca Katharina Liensberger.