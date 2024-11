Lanazione.it - Quanto costa una pizza? Due città toscane nella lista di Altroconsumo. Una è la meno cara d’Italia

Firenze, 28 novembre 2024 – Ladi Livorno è, in media, laper chi vuol mangiare una. A dirlo è un’indagine di, che ha preso in esame 27italiane per stilare una classifica delle più ocare sulla base di un pasto che comprenda, bibita, coperto e servizio. All’interno ci sono anche due: Firenze e, appunto, Livorno. Nel capoluogo una cena in pizzeria può arrivare are al massimo 18 euro, mentre il prezzo medio è di 12,64 euro. Davanti ci sono altre sei: Sassari (la piùin assoluto perriguarda il prezzo medio), Bolzano, Milano, Venezia, Trento e Terni. Livorno, invece, è il luogo dove si spendein assoluto: il prezzo minimo (che a Firenze è di 8,50 euro) è 7 euro, quello massimo 11, mentre il medio è di 8,67 euro.