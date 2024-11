Gaeta.it - Parma celebra Vittorio Adorni: presentato un francobollo dedicato al campione del mondo di ciclismo

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Aè stato ufficialmenteuncommemorativodeldinel 1968, scomparso quasi due anni fa. Questofa parte di una serie chequattro illustri ciclisti italiani, tra cui Libero Ferrario, Ercole Baldini e Felice Gimondi. L’evento di presentazione ha avuto luogo nella sala del Consiglio comunale, un simbolico palcoscenico per commemorare una figura di spicco dello sport italiano.Un omaggio dal Comune diIn occasione della cerimonia, il sindaco di, Michele Guerra, ha sottolineato l’importanza della figura dinon solo per ildel, ma anche per la comunità locale. Guerra ha dichiarato cheha segnato la storia del, incarnando profondi valori sportivi e umani.