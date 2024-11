Gaeta.it - Papa Francesco insiste sulla fratellanza e la sinodalità durante l’udienza alla Commissione Teologica

Facebook WhatsAppTwitter In un incontro avvenuto il 28 novembre,ha richiamato l’attenzione dei membri dellaInternazionale su temi cruciali per il futuro della Chiesa. Sottolineando l’importanza dell’amore di Dio e della fraternità, il Pontefice ha avviato riflessioni significative nell’ambito della, ideando un orientamento per l’operato ecclesiale nei prossimi anni.ha anche fatto il puntocommemorazione per i 1700 anni dal Concilio di Nicea, che si terrà nel 2025.La centralità di Cristo e la fraternitàNel suo discorso,ha evidenziato l’importanza del ritorno a Cristo come fulcro della vita ecclesiale. Secondo il Pontefice, l’evento del Concilio di Nicea rappresenta una “pietra miliare” non solo per la Chiesa, ma per l’umanità intera.