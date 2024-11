Rompipallone.it - Mondiali 2026, l’arma in più di Spalletti potrebbe venire dalla…Lazio

Ultimo aggiornamento 28 Novembre 2024 17:09 di Giancarlo SpinazzolaDopo la debacle agli ultimi Europei,punta forte sul tornare ai: nel mirino un’arma a sorpresa.Nel 3-5-1-1 di Lucianoc’è una casella ancora vuota: la seconda punta. La qualificazione aiè un obbligo, e il c.t. sta lavorando per trovare l’uomo giusto in un ruolo chiave. Dopo il passaggio del turno in Nations League, frutto di buone prestazioni dopo la debacle europea, resta la sensazione che a questa Nazionale manchi ancora un pizzico di fantasia là davanti. Tra giovani emergenti e naturalizzazioni suggestive, la caccia è aperta e un nome a sorpresapresto sbarcare in Italia.Svendita Lione, Cherki nel mirino di Lazio e JuventusIl Lione si trova con l’acqua alla gola: i problemi finanziari, con un debito che supera i 500 milioni di euro, obbligano il club a cedere i suoi pezzi pregiati.