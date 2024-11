Dailymilan.it - Milan, la corsa scudetto di Paulo Fonseca comincia con l’Empoli. Tutte le partite

Ladeldisabato pomeriggio condi D’Aversa. Fino a dicembre non si può sbagliare nientecrede nello. Ci crede ancora. Ci crede fortemente. Lo ha ripetuto anche a Bratislava, dopo la notte di Champions League. Unoche oggi sembra impossibile, irragiungibile nonostante tre punti che possono essere aggiunti alla classifica deldi oggi.Ma per provarci, almeno, il suonon può più sbagliare una sola partita. Almeno fino a fine dicembre, prima della Supercoppa Italiana.Il calendario può aiutare il. Non c’è dubbio. Dalla gara controa San Siro alla Roma il 29 dicembre ancora in casa, davanti al proprio pubblico. In mezzo la Coppa Italia e ancora la Champions League ma niente di impossibile.