Tvzap.it - Maria De Filippi, ormai non c’è alcun dubbio: ecco chi è la sua erede

Leggi su Tvzap.it

Personaggi Tv.Deè una delle conduttrici più famose della televisione italiana, nonché una delle più amate dal pubblico. Le sue trasmissioni trainano negli ascolti la rete del Biscione. Queen Mary, purtroppo, non è eterna. Prima poi dovrà ritirarsi anche lei dalle scene. A quanto, però, Mediaset ha già trovato una sua degna. (Continua.)Leggi anche: “This is me”, critiche per l’outfit scelto da Emma Marrone: il motivoLeggi anche: Guerra in Ucraina, la profezia di Fatima colpisce anche Ratzinger: cosa succederà il 25 marzoChi èDeDeè una conduttrice autrice televisiva e produttrice televisiva. È attiva in televisione dal 1992, quando ha cominciato a lavorare per Canale 5 conducendo il talk show “Amici”. Ha poi consolidato la sua notorietà negli anni successivi, presentando e producendo diversi format divenuti poi programmi televisivi di punta della rete del Biscione.