Inter-news.it - L’assenza di Pavard si riflette su Buchanan: per lui vera occasione

Non poter contare suporta un cambiamento anche sulla fascia destra. Adessodiventa un’opzione concreta, e quindi avrà la sua.INCASTRI A DESTRA –forzata diporterà dei cambiamenti nella gestione di Inzaghi. E questo porteràad avere la suadi mostrare quello che vale in maglia Inter. Senza il francese infatti le pedine del tecnico si incastrano in un modo preciso. Un modo che avvicina al campo proprio il canadese.DALLA FASCIA ALLA DIFESA – Il primo passo di questo domino riguarda Darmian. L’ex Parma infatti fino ad ora è stato il co-titolare sulla fascia destra. Se non proprio la prima scelta di Inzaghi. Ma con l’indisponibilità diserve che scali in difesa. Perché solo lui copre il ruolo di braccetto di destra.