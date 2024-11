Lopinionista.it - Intelligence, al via il primo G7 alla Camera dei Deputati

ROMA – “Le crescenti interconnessioni tra sicurezza cibernetica, instabilità geopolitica e sistemi economici richiedono risposte integrate e all’avanguardia per proteggere la stabilità sociale ed economica da minacce sempre più sofisticate e complesse”. Così il presidente delladei, Lorenzo Fontana, durante la prima riunione delle Commissioni parlamentari di controllo sull’dei Paesi del G7 in corso a Montecitorio.Fontana ha sottolineato l’importanza di un approccio “coordinato, coerente con la dimensione planetaria delle sfide che i servizi disono chiamati ad affrontare”, ha evidenziato il ruolo dei Parlamenti, “che hanno la responsabilità di garantire che le attività degli apparati di sicurezza siano sempre orientatetutela dei diritti fondamentali e degli interessi collettivi” e ha espresso l’auspicio che “il lavoro delle delegazioni possa contribuire in concreto a rafforzare la sicurezza globale e a gettare le fondamenta di un futuro di pace”.