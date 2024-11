Ilgiorno.it - Il Retablo dei Magi torna a casa. Meraviglia di legno restaurata

Un gioiello di San Nazaro, una delle più antiche basiliche milanesi, ma a notarlo erano solo i turisti. Tra questi, una storica dell’arte in gita da Bruxelles, vent’anni fa, resta sbalordita nel riconoscere un capolavoro rinascimentale realizzato nella sua città: “Ildei“. Ben nove (non i soliti tre), tutti diversi per pose, acconciature, costumi, elegantissimi. Scolpiti ina tutto tondo. Dentro una grande scena dedicata all’Epifania, ambientata in una fantastica soprannaturale architettura di chiesa gotica, con porzioni di paesaggio e personaggi naturalissimi: una vecchietta, gli astronomi che scrutano la stella, persino il “caganer“ (superfluo tradurre) tipico nelle opere d’arte nordiche. Questa, purtroppo, risulta ricoperta da una spessa vernice bruna, e malritoccata da interventi che hanno nascosto la varietà dei colori.