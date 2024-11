Giglio la frase infelice contro Helena al Grande Fratello Il web esplode | Squalificatelo

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Alquest’anno non mancano le polemiche da parte dei telespettatori. Prima è finito al centro della bufera Lorenzo Spolverato per le frasi “maschiliste” pronunciate nei confronti di alcune inquiline dentro la Casa, in particolarePrestes. E ora, anche, cui bersaglio rimane la modella brasiliana,edhanno avuto uno spesante durante l’ultima puntata delandata in onda, lunedì 25 novembre. Il gieffino si è lamentato del suo atteggiamento e di come la modella brasiliana ha manifestato pubblicamente il suo malessere all’interno della casa., dopo la diretta, si è sfogato così con gli altri inquilini: “Non mi interessa se non sta bene, vai fuori e vai a fare una cura. Qua non ti voglio. Devo continuare a scusarti perché non stai bene?”, ha detto il concorrente che non ha potuto dare la nomination alla modella essendola preferita del pubblico questa settimana.