Emergenza idrica in Basilicata la Procura di Potenza acquisisce i documenti | Accerteremo la regolarità delle operazioni

Dal 25 novembre l’acqua sgorga con piùdai rubinetti dei 29 comuni lucani, compresa, colpiti dall’. Ma in oltre 140mila cittadini i dubbi e le paure per ora rimangono: pochi sono convinti della potabilitàacque del fiume Basento, fatto convogliare dalla regione in un invaso della diga del Camastra (ormai asciutta). Le stesse perplessità hanno colto ladiche, nell’ambito di un’inchiesta sull’siccità, ha deciso di acquisirenelle sedi di Acquedotto lucano, Arpa, Autorità di Bacino dellae Acque del Sud.L’inchiestaLesono svolte dai Carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale e del Nas (Nucleo antisofisticazione e sanità). L’inchiesta, come ha precisato lain un comunicato, mira ad «accertare laposte in essere per fronteggiare la crisie garantire sicurezza per la popolazione interessata».