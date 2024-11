Metropolitanmagazine.it - Edoardo Ercole, chi è l’unico figlio di Serena Grandi: “Il coming out la cosa più bella”

died è nato nel 1989 dalla storia d’amore dell’attrice con Beppe. Il figlio diha conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione e ha aperto un’agenzia di comunicazione che si occupa dell’immagine di molti volti noti del mondo dello spettacolo. Il noto agente dei Vip non ha mai nascosto il fatto di aver sofferto molto in passato a causa della separazione dei suoi genitori, il padre è morto nel 2010 e sente moltissimo la sua mancanza. In passato ha raccontato di essere rimasto al fianco di Beppefino all’ultimo giorno, non se lo sarebbe perdonato se non ci fosse stato.il figlio die con chi è fidanzatoda molto tempo ha dichiarato di essere omosessuale, una consapevolezza che ha raggiunto quando era giovanissimo.