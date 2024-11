Iodonna.it - Dopo il documentario "Unica", la conduttrice fa le cose in grande con una serie in cinque episodi in cui promette di raccontarsi con sincerità e autoironia

Leggi su Iodonna.it

È pronta a fare un clamoroso ritorno su Netflix, a poco più di un anno di distanza dalla prima apparizione. Ilary Blasi sarà protagonista di unain cui mostrerà la versione più esplosiva di sé. Ilary, questo il titolo della sua nuova fatica, debutterà il 9 gennaio 2025, e ci catapulterà nella vita dellaromana come non l’abbiamo mai vista. Diretta da Tommaso Deboni e scritta da una squadra di sceneggiatori di prim’ordine composta da Romina Ronchi, Peppi Nocera con Ennio Meloni e Jacopo Ghirardelli, laracconta inil lato più autentico e ironico della Blasi, tra glamour, risate e una dose diche non guasta mai. Lo stile di Ilary Blasi guarda le foto Ilary su Netflix: lasu Ilary Blasi, quando esce,averci lasciato un anno fa con ilin cui ha raccontato la dolorosa separazione da Francesco Totti, ora Ilary Blasi si concede un po’ di leggerezza e divertimento, invitandoci a scoprire il dietro le quinte della sua vita quotidiana.