Deborah Vanini, morta per far nascere la figlia. Il compagno sulle critiche social: "La società si è incattivita"

Martedì è stato celebrato il funerale di, la mamma 38enne di Como,per un tumore ai polmoni diagnosticato in gravidanza. “Il giorno in cui ho scoperto di essere incinta, ho scoperto anche di avere un tumore al quarto stadio. Uno shock”. È il 22 settembre quandoscrive queste parole sulla sua pagina Facebook, pochi giorni dopo la nascita dellaMegan. La piccola è nata grazie al sacrifico della madre che ha deciso di rifiutare le cure per portare a termine la gravidanza. Ma la giovane ha potuto stare accanto alla sua bambina solo due mesi perché il cancro non le ha lasciato scampo e pochi giorni fa è.La testimonianza deldiMassimo Chinaglia, 40 anni,di, trattiene a fatica le lacrime dall’altra parte del telefono nell’intervista a La Stampa.