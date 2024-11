Ilnapolista.it - Dagospia conferma la sconfitta politica di Lotito e De Laurentiis

ladie De Laurentiis. Sembra infatti che Casini, presidente di Lega Serie A, stia per uscire di scena e non avrebbe intenzione di ricandidarsi. Tra i papabili successori ci sono l’ex numero uno di Confindustria Bonomi, l’ex ragioniere di Berlusconi Simonelli e Gandini, dirigente della Lega Pallacanestro. In altri termini il duoe De Laurentiis è in netta minoranza in Lega. Da qui il tentativo di proporre Del Piero alla Figc e scalzare Gravina.Leggi anche: Del Piero agita il calcio italiano. Cairo,, De Laurentiis lo vogliono al posto di Gravina (che però ha i voti)e De Laurentiis è in netta minoranza in Lega. Da qui il tentativo di proporre Del Piero alla FigcScrive:“Tira una brutta aria per(e De Laurentis) in Lega serie A.