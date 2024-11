Sport.quotidiano.net - Da giocatrice dell’Olimpia ad allenatrice Nba. Il sogno di Gea Uguccioni è diventato realtà

Un giorno la pesarese Gea Barbieriha deciso di lasciare tutto e trasferirsi in Usa per inseguire un: allenare a basket. Lei ex, saluta la mamma e parte. Lo fa nel 2017. Adesso ha 26 anni. Tanti sacrifici, tanti bocconi amari e soprattutto tanta nostalgia di Pesaro e della sua famiglia e degli amici. Ma Gea ha realizzato il suo obiettivo. Da sola. E’ cosi brava nel suo lavoro che presto si sposterà da Chicago, dove vive da quando è sbarcata in America, a New Jersey dove andrà per allenare con uno skills trainer Nba. Il massimo per chi segue la pallacanestro. Perché l’Nba è come l’Oscar, ma in versione palla a spicchi. "Mi sono trasferita negli Stati Uniti, nell’ Illinois precisamente nel 2017 dopo aver conseguito il diploma di geometra a Pesaro – racconta la stessa Gea che con un nome così non poteva restare tutta la sua vita in un solo posto –.