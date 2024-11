Bergamonews.it - Da Gandino allo Spazio: nella Casa Bergamasca di Babbo Natale anche il modulo di comando della navicella Apollo

Sono stati particolarmente numerosi, nei primi giorni di apertura, i visitatoridi, allestita in Val Seriana nel cuore del borgo storico di. Per loro e soprattutto per i bambini lo stupore di un luogo incantato da vivere e condividere nelle infinite sale di Palazzo Picinali testa, a pochi passi dalla Basilica di S.Maria Assunta e dal Museo dei Presepi.Fra le tante sorprese predisposte dagli elfiFattoria Ariete, coordinati da Roman Ceroni e Mauro Abbadini, c’èuna particolare sala dedicata.“E’ un ulteriore dono diper tutti i bambini che arrivano a salutarlo. Grazie alla collaborazione con Comune di, Comunità Montana Valle Seriana e Promoserio Industry abbiamo avuto la possibilità e l’onore di disporre di una fedele riproduzione in scala deldidi una, la stessa che nel 1969 portò l’uomo sulla luna.