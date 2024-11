Gaeta.it - Crisi del cinema in Italia: appello urgente dei lavoratori per il futuro del settore

La legge sul tax credit e la recente pronuncia del Tar del Lazio hanno enfatizzato ladelin, mettendo in allerta migliaia di professionisti del. Questa situazione ha portato a una paralisi operativa che potrebbe tramutarsi in un grave disastro occupazionale nel 2025. Gli operatori della filiera, tra cui registi, attori, tecnici e sceneggiatori, si sono uniti in uncollettivo, chiedendo un intervento immediato delle istituzioni per scongiurare un collasso imminente deltografico.Ladelno e i rischi occupazionaliNel panorama attuale, il compartoinsta affrontando unasenza precedenti, con ripercussioni significative per migliaia di professionisti. Le organizzazioni che rappresentano idelhanno lanciato un grido d'allarme, avvertendo che se non si attiveranno misure di sostegno, il 2025 rischia di essere un anno disastroso sul piano occupazionale.