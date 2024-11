Liberoquotidiano.it - Auto europea al collasso: migliaia di posti di lavoro a rischio per la transizione green

L'ultimo annuncio risale a mercoledì, quando Stellantis ha fatto sapere che chiuderà il sito produttivo di Luton, in Inghilterra. Isono 1.100. Ma la crisi dell'motive riguarda tutta Europa. Secondo il quotidiano economico francese Les Echos, Stellantis ha rivisto al ribasso del 20% le previsioni di produzione per i suoi siti francesi per l'anno in corso: verranno sfornati solo 605.000 veicoli contro i 766mila previsti alla fine del 2023. Ma gli allarmi si moltiplicano, soprattutto in Germania. Giovedì scorso Ford ha comunicato di voler tagliare 4 miladiin Europa entro il 2027. Gli esuberi riguarderanno in particolare la Germania (2.900) e il Regno Unito (800) mentre altri 300saranno tagliati in altri Paesi Ue. «L'azienda ha subito perdite significative negli ultimi anni e ladell'industria verso i veicoli elettrici e la nuova concorrenza è stata molto dannosa», ha spiegato il gruppo in una nota.