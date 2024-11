Terzotemponapoli.com - Aspettando Torino-Napoli e l’interesse dei granata per Simeone

Ilverso la trasferta dicontro i: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere della Sera. “Mentre le altre giocano la Super Champions ilha fatto doppia seduta al mercoledì, con più di tre ore di fatica tra mattina e pomeriggio. Lavoro atletico per avere la gamba sempre allenata, approfondimenti tattici per costruire delle situazioni preordinate come quella che ha portato al gol di Lukaku domenica contro la Roma”. Il ‘tema’ coppe.“Avere le coppe genera degli svantaggi nella costruzione di una rosa ampia e attrezzata, nell’adrenalina, autostima e nella partecipazione di tutti alle vicende della squadra ma consente di allenarsi tanto, preparare meglio le partite, occuparsi della crescita dei singoli approfondendo le situazioni di gioco in entrambe le fasi”.