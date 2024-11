Sport.quotidiano.net - Zeroli è l’arma in più. Torres-Milan Futuro. Vos a centrocampo

Il, pronto a sfidare lain Sardegna (ore 18.00) per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C, si presenta con un carico di fiducia, nonostante le difficoltà in campionato. I giovani rossoneri, infatti, non sono riusciti a trovare una continuità costante nel corso della stagione, ma hanno fatto un percorso straordinario in Coppa, eliminando in trasferta Lecco e Novara. La squadra di Bonera ha infatti evidenziato netti miglioramenti sul piano offensivo, riuscendo a segnare in quattro partite consecutive, un risultato mai ottenuto fino ad ora. Il tecnico guarda con ottimismo alle prossime sfide, consapevole che l’equilibrio tra le due fasi, difensiva e offensiva, sarà il vero banco di prova. Tuttavia, probabilmente dovrà fare a meno di Camarda, convocato in prima squadra da Fonseca, a causa delle indisponibilità di Morata (squalificato) e Jovic (già fuori dal progetto e dalla lista Champions).