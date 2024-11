Sport.quotidiano.net - Virtus in campo a Parigi contro la squadra rivelazione dell’Eurolega

Bologna, 27 novembre 2024 - Trasferta transalpina per laSegafredo Bologna che domani sera alle 20.30 scende inalla Adidas Arena per affrontarepadrone di casa.quella che fino a questo momento è la, la formazione di Luca Banchi cerca punti importanti per fare un primo fondamentale passo per staccarsi dagli attuali bassifondi della classifica. “Paris Basketball sta attraversando un momento di ottima salute ed ha dimostrato di poter proporre il proprio sistema anche a livello più alto, giocando un basket ad alto ritmo abbinato ad una efficace organizzazione di gioco - sottolinea coach Banchi - Vogliamo produrre una gara di grande solidità,llandone i ritmi e cercando di limitare errori che potrebbero innescare il loro gioco inaperto.