Un Paso Adelante Next: il reboot della serie cult arriva in esclusiva su Mediaset Infinity

A distanza di 20 anni dalla prima messa in onda su Italia 1, torna ildi una dellespagnole più amate di sempre: Un, con una nuova generazione di ballerini e artisti che fa il suo ingresso nella Scuola di Arti Sceniche Carmen Arranz di Madrid per inseguire il proprio sogno.Insieme a loro alcuni grandi ritorni: Silvia (Monica Cruz), Lola (Beatriz Luengo) e Rober (Miguel Ángel Muñoz).Silvia (Monica Cruz), Lola (Beatriz Luengo) e Rober (Miguel Ángel Muñoz) in una delle scene di Un– © USDopo più di 15 anni, Rober (Miguel Ángel Muñoz) torna a Madrid da Miami con l’idea di creare un grande musical che raccolga i vecchi successi degli UPA Dance insieme a nuove performance. Insieme a Silvia (Monica Cruz) e Lola (Beatriz Luengo) inizieranno gli esami di ammissione alla scuola.