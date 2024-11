Liberoquotidiano.it - Ue, von der Leyen va alla conta a Strasburgo: soglia di 401 voti per Ursula

Leggi su Liberoquotidiano.it

, 26 nov. (Adnkronos) -von dervacon un numero fatidico in testa: 401. Sono icon cui è stata rieletta presidente della Commissione Europea il 18 luglio scorso, a scrutinio segreto. Oggi il suo nuovo collegio dei commissari verrà votato in plenaria, a maggioranza semplice e con voto palese. Dal 18 luglio, però, sono successe diverse cose, una su tutte: l'apertura all'Ecr, i Conservatori e Riformisti, che oggi nell'Aula sono la 'sinistra della destra', avendopropria destra non uno ma ben due gruppi, i Patrioti, il gruppo della Lega e del Rassemblement National francese, e l'Europa delle Nazioni Sovrane, il gruppo dell'AfD. Se oggi il von derbis prenderà un numero maggiore rispetto aicheottenne il 18 luglio, allora l'apertura all'Ecr, voluta da Manfred Weber, capogruppo e presidente del Ppe, sarà chiaramente riuscita.