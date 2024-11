Treccani ricorda Puccini amava le ragazze emancipate

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Giacomoebbe la capacità di portare in scena personaggi del tutto originali: niente re e imperatori, niente figure aristocratiche consegnate dalla storia, niente corti e palazzi, mache si mantengono da sole e sono troppo povere per permettersi delle cure adeguate, giovani donne che intendono vivere liberamente la propria sessualità in una società che può soltanto reprimerla o adolescenti sedotte. Una capacità unica di esprimere in musica gli aspetti eversivi che può racchiudere l’anelito a raggiungere una libera condizione femminile, che rende ancora oggi profondamente attuale il suo teatro musicale. E’ quanto sottolinea il musicologo e critico musicale Sandro Cappelletto in un saggio che compare nel Libro dell’Anno2024 che celebra il grande compositore a cento anni dalla scomparsa, avvenuta il 29 novembre 1924 a Bruxelles, dove si era recato il precedente 4 novembre per tentare con una terapia radiologica considerata d’avanguardia di combattere il tumore alla gola.