Iltempo.it - Ricerca, Aiom e Ficog: "Bandi Aifa segnale importante per studi no profit in oncologia"

Roma, 27 nov. (Adnkronos Salute) - "Esprimiamo soddisfazione per l'assegnazione dei 3per laindipendente. Si tratta di un passo avanti moltoper sostenere glinoin. Il potenziale dellaoncologica in Italia è significativo e le nostre sperimentazioni sono all'avanguardia, ma servono più finanziamenti pubblici. Vi sono, inoltre, forti criticità nella disponibilità di personale e di una solida infrastruttura digitale. Oggi, in Italia, solo il 15% degliè no. Questi elementi impongono un cambio di passo e l'impegno dell'Agenzia italiana del farmaco sta andando nella direzione giusta. I 3, infatti, riguardanodi sequenza terapeutica, che possono ottimizzare l'efficacia delle opzioni terapeutiche disponibili nell'intero percorso di cura del paziente".