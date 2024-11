Tg24.sky.it - Processo di Rigopiano, oggi l'udienza in Cassazione

Nella vicenda"la giustizia è il tasto dolente". A dirlo è il 36enne Marco Foresta, figlio di Tobia Foresta e Bianca Iudicone, due delle 29 vittime della tragedia del resort di Farindola (Pescara) travolto da una valanga il 18 gennaio 2017., 27 novembre, è il giorno in cui ladeciderà se confermare le 8 condanne e le 22 assoluzioni decise in Appello, chiudendo così il, o se riaprire il percorso giudiziario. L’11 luglio 2024 la Procura Generale presso la Corte d'Appello de L’Aquila ha depositato il ricorso inchiedendo di rivedere le parti della sentenza che hanno portato all’assoluzione degli imputati, specialmente per quello che riguarda le ipotesi della prevedibilità del rischio e della prevenzione della tragedia.