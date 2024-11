Ilrestodelcarlino.it - Pnrr, oltre 800mila euro per la nuova mensa

Altri soldi dalper le scuole sassolesi. Il Comune di Sassuolo ha ottenuto il finanziamento, al 100%, all’interno del, degli 850milanecessari a realizzare laper la scuola Caduti per la Libertà di via Marzabotto, frequentato plesso elementare che sorge a Borgo Venezia e fa capo all’istituto comprensivo ‘Sassuolo 4 Ovest’. "Proseguiamo passo dopo passo la strada verso l’obiettivo di rendere le scuole più accoglienti ed efficienti per i ragazzi", il commento dell’assessore all’istruzione Maria Savigni, che aggiunge come si tratti di "un intervento imprescindibile per il miglioramento dell’offerta dei servizi scolastici comunali". L’intervento di ampliamento della scuola esistente con un nuovo fabbricato da adibire anasce dall’esigenza di migliorare l’offerta attuale di spazi dedicati al refettorio, permettendo così il riutilizzo degli spazi esistenti che possono facilmente essere dedicati alle funzioni scolastiche.