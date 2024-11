Anteprima24.it - Pirateria e ‘pezzotto’, tremano in tanti: 11 arresti e 102 indagati, multe per tanti utenti

Tempo di lettura: 3 minutiBastavano 10 euro per accedere a tutti i canali dello streaming: lo ha scoperto la procura di Catania sgominando un network internazionale di pirati online con un giro d’affari da 3 miliardi di euro l’anno e un danno per le società di pay tv da 10 miliardi l’anno. Circa 22 milioni gli, in Italia e in altri sette paesi, che si sono visti oscurare gli accessi. “Le percentuali di guadagno che si ottengono da queste attività – ha detto il procuratore Francesco Curcio – sono pari a quelle del traffico di cocaina, ma hanno un rischio minore”. Il blitz ha visto in azione oltre 270 operatori della polizia postale, che hanno effettuato in Italia 89 perquisizioni in 15 regioni e, con la collaborazione delle forze dell’ordine straniere, altre 14 nei confronti di 102 persone in Regno Unito, Olanda, Svezia, Svizzera, Romania e Croazia.